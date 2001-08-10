Крупная техника выйдет на отсыпку дорог Южно-Сахалинска в конце апреля

В областном центре дорожники начали профилировать грунтовые дороги и подъезды к садоводческим товариществам. Специалисты выравнивают полотно сначала на самых важных участках – у детских садов и автобусных остановок.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, технику на дороги выпускают только в сухую погоду. Грунт должен просохнуть, иначе крупногабаритные машины весом от 14 до 16 тонн оставят на мокром покрытии глубокую колею.

Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко пояснил, что специалисты обслуживают сначала основные улицы, а затем второстепенные. Сейчас рабочие трудятся на улице 1905 года, на 22 маршруте. Далее они перейдут на улицу Колхозную и другие участки. Все грунтовые дороги и подъезды к СНТ находятся в частном секторе и планировочных районах города.

В конце апреля или в начале мая дорожники приступят к отсыпке. На объекты выйдут около 12 единиц крупногабаритной техники – самосвалы, погрузчики и экскаваторы. Администрация города и губернатор Валерий Лимаренко держат на особом контроле содержание дорог Южно-Сахалинска, в том числе грунтовых.