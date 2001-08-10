Крупная техника выйдет на отсыпку дорог Южно-Сахалинска в конце апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре дорожники начали профилировать грунтовые дороги и подъезды к садоводческим товариществам. Специалисты выравнивают полотно сначала на самых важных участках – у детских садов и автобусных остановок.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, технику на дороги выпускают только в сухую погоду. Грунт должен просохнуть, иначе крупногабаритные машины весом от 14 до 16 тонн оставят на мокром покрытии глубокую колею.
Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко пояснил, что специалисты обслуживают сначала основные улицы, а затем второстепенные. Сейчас рабочие трудятся на улице 1905 года, на 22 маршруте. Далее они перейдут на улицу Колхозную и другие участки. Все грунтовые дороги и подъезды к СНТ находятся в частном секторе и планировочных районах города.
В конце апреля или в начале мая дорожники приступят к отсыпке. На объекты выйдут около 12 единиц крупногабаритной техники – самосвалы, погрузчики и экскаваторы. Администрация города и губернатор Валерий Лимаренко держат на особом контроле содержание дорог Южно-Сахалинска, в том числе грунтовых.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:49 Сегодня Сахалинка украла миллион рублей, выделенный из бюджета на благоустройство СНТ
12:30 Сегодня Военнослужащий с Сахалина спас товарищей и технику под артобстрелом
09:07 Сегодня В Приморье передано в суд дело о гибели ребенка на тюбинге
09:50 Сегодня Росгвардейцы за неделю изъяли у сахалинцев 28 единиц оружия и 187 патронов
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 Вчера Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
14:19 8 Апреля На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 09:46 Сегодня Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
- 11:56 Вчера Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
- 14:32 13 Апреля Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?