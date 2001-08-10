Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошло творческое занятие для детей с особенностями развития. Ребята из Реабилитационного центра «Преодоление» своими руками смастерили поделки к празднику в технике бумажного моделирования.
Мастер-класс «Весенняя корзиночка» состоялся 12 марта в стенах СахОУНБ. Мероприятие было организовано для воспитанников центра «Преодоление» в рамках проекта «Школа семейного счастья», который реализуется по программе «Всей семьёй в библиотеку». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе библиотеки, встреча была направлена на развитие творческих способностей и мелкой моторики у детей, а также на формирование у них эстетического восприятия.
В ходе занятия участники под руководством наставника осваивали смешанные техники работы с цветной бумагой. Ребята попробовали свои силы в аппликации, элементах квиллинга и оригами. Результатом кропотливой работы стали яркие авторские корзиночки, наполненные бумажными цветами. Такие поделки станут теплым подарком для мам и бабушек к предстоящему празднику.
Организаторы отмечают, что подобные встречи дают детям не только новые практические навыки. Участие в мастер-классе подарило ребятам положительные эмоции и возможность для самовыражения, а также способствовало их социальному взаимодействию.
В библиотеке планируют продолжить сотрудничество с Реабилитационным центром «Преодоление». В дальнейшем программу творческих занятий для юных читателей этой категории обещают расширить.
