Мастер-класс по линогравюре и интеллект-игра пройдут в Сахалинской библиотеке к 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке готовятся к празднованию Международного женского дня. Учреждение присоединилось к всероссийской акции «Вам, любимые!», инициированной министерством культуры Российской Федерации. Мероприятие состоится 7 марта в 11 часов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, организаторы подготовили специальную программу для женщин, которые особенно нуждаются во внимании и заботе. На праздник пригласили девушек, жен и вдов участников специальной военной операции, многодетных матерей, а также женщин, самостоятельно воспитывающих детей.

Для гостей проведут мастер-класс по линогравюре – искусству печати, где под руководством специалистов библиотеки каждая участница создаст авторскую работу. Также состоится интеллект-игра «О своём, о женском...», посвященная истории женщин, их вкладу в культуру, науку и искусство. Кроме того, библиотекари подготовили обзор книжных новинок для женского чтения, затрагивающих темы женской идентичности, материнства, самореализации и семейных ценностей.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» и соответствует задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». По словам организаторов, Международный женский день – это не только праздник весны и красоты, но и день признания подвига материнства, заботы и самоотверженности.

«Особенно важно в этот день окружить вниманием тех, кто проявил мужество и стойкость в трудных жизненных обстоятельствах. Библиотека стремится стать пространством, где каждая женщина почувствует уважение, поддержку и признание её вклада в развитие семьи и общества», – прокомментировала специалист библиотеки Алевтина Котляр.

Участие в мероприятии бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-28.