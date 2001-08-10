Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области утвержден перечень дворов, которые будут расчищать от снега в первоочередном порядке. В него вошли территории, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, а также участки, где существует риск подтопления подвалов талыми водами.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, список формировался совместно с министерством социальной защиты. В итоге в нем оказалось более ста дворов в одиннадцати муниципальных образованиях. Наибольшее количество таких территорий находится в областном центре - в Южно-Сахалинске расчистку усилят в 65 дворах. В Корсакове под особый контроль попали девять придомовых территорий. Еще по семь адресов значатся в Холмском, Поронайском и Долинском районах.

Отдельный перечень составлен для дворов, где необходимо предотвратить подтопление подвалов многоквартирных домов грунтовыми и талыми водами. Ранее глава региона Валерий Лимаренко поручил муниципальным властям провести профилактические мероприятия, чтобы исключить такие ситуации. В итоге был сформирован список, включающий более 160 придомовых территорий.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что особое внимание уделяется именно тем категориям граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке, и местам, где возможны внештатные ситуации. По его словам, своевременная уборка снега позволит обеспечить безопасность и комфортные условия для всех жителей, особенно маломобильных.

Сформированные списки уже направлены в муниципалитеты для исполнения. Принятые меры направлены на профилактику подтоплений и создание полноценной среды для жизнедеятельности всех категорий граждан островного региона.