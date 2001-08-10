ВТБ: траты дальневосточников на авто за год выросли более чем на 40%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ВТБ, в 2025 году клиенты банка на Дальнем Востоке значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и СТО выросли на 42% по сравнению с 2024 годом – до 17,5 млрд рублей. Средний чек в этих категориях за год прибавил 4% и составил 1 460 рублей.

Наибольший объем расходов на авто на Дальнем Востоке – в Приморье (3,6 млрд рублей), Хабаровском крае (3 млрд) и Забайкалье (2,4 млрд).

Среди категорий трат традиционно самая большой объем занимает АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка в ДФО потратили 15,7 млрд рублей, что на 42% выше трат 2024 года. При этом средний чек увеличился на 7%, до 1 550 рублей.

Расходы клиентов банка на Дальнем Востоке в автосервисах за год выросли на 45%, до 1,4 млрд рублей. Средний чек увеличился на треть и достиг 3,8 тыс. рублей, что отражает общероссийскую тенденцию по росту инвестиций клиентов в свои автомобили.

Траты на автомойках также увеличились: за год дальневосточные клиенты ВТБ потратили 400 млн рублей, что на 80% выше показателя 2024 года. В то же время средний чек в 2025 году снизился на 40 рублей - до 270 рублей. Это говорит о том, что дальневосточные водители все активнее используют автомойки самообслуживания для экономии на этой услуге.