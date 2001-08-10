Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия о порядке признания граждан малоимущими
15:32, | Новости общества Сахалина и Курил

СК возбудил дело после отравления посетителей кафе в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске следователи начали проверку после сообщений об отравлении посетителей одного из городских кафе. Среди пострадавших оказались и несовершеннолетние.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, информация о происшествии появилась в средствах массовой информации. Жители областного центра, включая детей, обратились за медицинской помощью после посещения заведения общепита.

Следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Они выясняют, в каком именно кафе отравились люди, а также устанавливают точное количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью.

