В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учитель технологии лицея №1 Евгений Бабенков и воспитатель детского сада № 28 "Матрёшка" Анастасия Потапова стали главными триумфаторами муниципального конкурса "Педагог года - 2026" в Южно-Сахалинске. Бабенков завоевал звание "Учитель года", а Потапова - "Воспитатель года", причём для неё эта победа стала второй попыткой: впервые она участвовала в конкурсе два года назад, но тогда удача обошла её стороной. Всего же за звание лучших боролись 20 педагогов областного центра.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, конкурс проходит в городе уже в 29-й раз и давно стал не просто профессиональным состязанием, а настоящим праздником для всего педагогического сообщества. Вице-мэр Елена Фёдорова, обращаясь к финалистам, подчеркнула: время меняется, приходят новые поколения детей, но неизменным остаётся главное - искренняя любовь учителей к своей профессии и ученикам. Она пожелала тем, кто в этом году остановился в шаге от победы, обязательно проявить себя в следующих конкурсных испытаниях.

Евгений Бабенков признался, что конкурс пролетел на одном дыхании, хотя потребовал огромной работы. По его словам, такие испытания позволяют учителю раскрыться с неожиданных сторон и освоить новые форматы работы. Анастасия Потапова, в свою очередь, рассказала, что за два года набралась опыта, прислушалась к советам коллег и вернулась в конкурс уже победительницей. На одном из испытаний она продемонстрировала, как вместе с детьми создаёт мультфильмы: ребята рисуют персонажей или лепят их из пластилина, а затем снимают короткие истории. Педагог призвала коллег хотя бы раз окунуться в атмосферу "Педагога года", где находишь не только единомышленников, но и мощный заряд вдохновения.

Учитель-логопед школы №25 Полина Леонтьева стала лидером в номинации "Учитель-дефектолог года". Для неё это дебют: раньше педагог семь лет работала в частной практике, а с сентября пришла в школу. Конкурс она назвала своей "точкой роста" и поблагодарила коллектив и семью за веру в её силы.

Жюри и партнёры конкурса отметили также педагогов в специальных номинациях. Сергей Ри из школы №1 получил награду "Мастер эксперимента" от альтернативного жюри, а Елена Черникова из лицея №1 - "Родительское спасибо". Детское жюри признало "Маэстро детских душ" Александру Смирнову из гимназии №2. Анастасия Кравченко из детского сада №8 победила в номинации "За сохранение культурных традиций", а Мария Ампилова из детсада №48 - "Вдохновение ребенка на успех". "Творческий поиск и оригинальность" отметили у Екатерины Борисовой из гимназии №1, а "Цифровым лидером" конкурса стал Павел Соловьев из школы №3.

Развитие образования остаётся одним из приоритетов для Южно-Сахалинска. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко в городе реализуют проекты от строительства новых школ до конкурсов профмастерства. В следующем году конкурс "Педагог года" отметит 30-летний юбилей, и организаторы уже ждут новых участников, готовых заявить о себе.