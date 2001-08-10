Число участников предварительного голосования ЕР по выборам в ГД достигло 2,1 тысячи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 2 тысяч человек зарегистрировались, чтобы принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в Государственную думу. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что на одно место претендуют почти пять кандидатов.

Представители образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер отправляют заявки для участия. Каждый пятый из них – моложе 35 лет. Большой интерес к выборам проявляют и участники специальной военной операции.

«17% заявок – от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», - заявил Владимир Якушев.

Одними из подавших заявления стали ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов. Первый имеет 30-летний стаж службы в ВС РФ, а второй в 2022 году активно участвовал в гуманитарных миссиях на Донбассе от «Молодой Гвардии».

О самой процедуре приема заявок рассказал председатель федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин.

«Предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия. Оно обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов», - отметил он.

Также Александр Карелин подчеркнул, что столь раннее знакомство с кандидатами повышает качество будущих решений на всех уровнях власти.

От Сахалинской области заявки подали уже 20 человек. Регистрация все еще продолжается и будет проходить до конца апреля на сайте pg.er.ru.