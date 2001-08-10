За сутки на Сахалине автоинспекторы задержали пять пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не случилось ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции пресекли 151 нарушение правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления пять водителей, которые сели за руль пьяными. Ещё 17 нарушителей не имели права управлять машиной вообще либо суд лишил их этого права. Шесть автомобилей отправились на спецстоянку.

Сотрудники привлекли к ответственности водителя, который выехал на встречную полосу, и ещё одного – за управление незарегистрированной машиной. Полицейские оштрафовали 15 водителей за тонировку на стёклах и семерых – за технические неисправности транспорта. Один нарушитель попался на игнорирование дорожных знаков и правил парковки.

Кроме того, автоинспекторы составили 12 административных протоколов на водителей, которые вовремя не заплатили штрафы. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1290 нарушений Правил дорожного движения.