Сахалинец хотел продать часы, но неожиданно стал грабителем

Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за грабёж при попытке продать свои часы. Сумма ущерба составила 13 600 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, 45-летний фигурант встретился с покупателем, чтобы передать часы и получить деньги. В момент оплаты у потерпевшего началось сильное дрожание рук – он не мог зайти в банковское приложение и перевести средства.

Обвиняемый воспринял это как попытку обмана. Он сам взял телефон покупателя и попытался совершить перевод, но обнаружил – на счете недостаточно денег. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Фигурант ударил потерпевшего по лицу, проигнорировал требование вернуть телефон и ушёл с чужим смартфоном.

Позже обвиняемый выдал похищенное за своё и попросил знакомую сдать телефон в ломбард. Женщина выполнила просьбу. Теперь фигуранту грозит наказание за грабёж с применением насилия, не опасного для здоровья (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ).