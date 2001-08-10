Житель Александровска-Сахалинского украл у бабушки ключи и обокрал её знакомых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
32-летний житель Александровска-Сахалинского предстанет перед судом сразу за два преступления – кражу и грабёж. Сначала он похитил из чужой квартиры перфоратор и игровую приставку на 43 тысячи рублей, а позже ворвался к знакомой и отобрал 5 тысяч рублей, оттолкнув пожилую женщину. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, оба эпизода следователи уже объединили в одно уголовное дело.
Первый эпизод произошёл в период с 8 сентября по 16 декабря 2025 года. Обвиняемый знал, что его бабушка временно присматривает за квартирой знакомых и хранит ключи от их жилья. Мужчина тайно взял ключи из куртки бабушки, никому не сообщив о своих намерениях, и в одиночку направился в квартиру. Проникнув внутрь, злоумышленник выбрал для хищения дорогостоящие инструменты и технику – перфоратор и игровую приставку. Похищенное он продал своим знакомым. Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей.
Второй эпизод произошёл 19 февраля 2026 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил занять денег у знакомой. Придя к её дому, он постучал в дверь, но, не получив ответа, дёрнул за ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Мужчина беспрепятственно вошёл в квартиру, где увидел двух пожилых женщин, а на тумбе в прихожей – купюру номиналом 5 тысяч рублей. Он схватил деньги. Когда одна из женщин вышла в коридор и попыталась остановить его, схватив за руку, фигурант оттолкнул её на диван и скрылся. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?