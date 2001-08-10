Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерт к 160-летию Василия Калинникова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает жителей и гостей города на концерт, посвящённый 160-летию выдающегося русского композитора Василий Сергеевич Калинников. Концерт состоится 23 апреля в 19:00 в Концертном зале «Симфония».
За дирижёрским пультом художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Тигран Ахназарян.
В программе вечера впервые на Сахалине прозвучат два значимых произведения Калинникова - Симфония № 1 и оркестровая сюита Кедр и пальма. Эти сочинения отличаются искренностью музыкального высказывания, яркой мелодичностью и широтой русского симфонического звучания. Сам композитор называл их своим «самым искренним и свежим вдохновением».
Также в программе прозвучит Симфоническая фантазия «Утёс» Сергея Васильевича Рахманинова - одно из ранних произведений композитора, наполненное образностью, тонкой лирикой и внутренним драматизмом.
«Для нас важно не только сохранять традиции русской симфонической школы, но и открывать слушателям редко исполняемые произведения. Музыка Калинникова - удивительно светлая, искренняя и глубокая, и мы рады представить её сахалинской публике», - отметил художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Тигран Ахназарян.
Концерт подарит слушателям возможность прикоснуться к шедеврам русской классической музыки в живом исполнении.
