Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги экспортной работы за неделю. С 10 по 15 марта специалисты оформили 345 партий рыбы и морепродуктов общим весом 11,5 тысячи тонн.

Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, за отчетный период ведомство оформило 212 ветеринарных сертификатов по форме 5i на дальневосточную продукцию, уходящую за границу. На Сахалине выдали 25 таких документов.

На каждую партию водных биоресурсов, отправляемую за рубеж, оформили 488 сертификатов здоровья. Из них 39 пришлось на Сахалинскую область. Больше всего продукции ушло в Китай - 344 сертификата. В Республику Корея оформили 133 документа, в Европейский союз через Корею - 11 сертификатов. Также специалисты выдали 61 сертификат при импортных перевозках.

Должностные лица отобрали 267 проб от продукции, находящейся под контролем. Из них 20 проб взяли по государственному заданию, четыре - в рамках усиленного контроля, 14 - по мониторингу и 229 проб - по обращениям владельцев продукции.