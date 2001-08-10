"Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу авиабилетов на летний сезон по льготным тарифам для дальневосточных направлений. Главная интрига сезона связана с расширением географии субсидированных маршрутов и первой за два года индексацией "плоских" тарифов, которая, однако, не отменит доступную стоимость перелетов для жителей отдаленных регионов, в том числе для пассажиров из Южно-Сахалинска.

С 3 февраля пассажиры могут приобретать билеты по субсидированным и "плоским" тарифам на рейсы из Москвы в города Дальнего Востока и обратно, действующие до 25 октября 2026 года. Государство расширило программу субсидированных перелетов до 25 направлений. Для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан доступны билеты на рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе авиаперевозчика, в ближайшие три дня поэтапно откроют продажу на внутренние дальневосточные рейсы авиакомпании "Аврора", которая работает под коммерческим управлением "Аэрофлота".

"Плоские" тарифы, которые фиксируют стоимость билета вне зависимости от даты вылета, будут действовать на девяти ключевых направлениях в Москву и из столицы, включая Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Авиакомпания подчеркивает, что даже после индексации цены останутся существенно ниже себестоимости перевозки, выполняя социальную задачу по обеспечению доступной транспортной связности. С 29 марта 2026 года минимальная стоимость билета в один конец по "плоскому" тарифу "Аэрофлота" составит 21 000 рублей, а у перевозчика iFly - 18 400 рублей.

Полную информацию об условиях оформления перевозки по субсидированным тарифам пассажиры могут найти в специальном разделе на официальном сайте "Аэрофлота".