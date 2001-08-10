Материнский капитал для сахалинских семей увеличился на 5,6 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с 1 февраля увеличило размер материнского капитала на 5,6%. Эта ежегодная индексация коснулась как новых выплат, так и остатков средств на уже выданных сертификатах, повышая финансовую поддержку для тысяч островных семей.

После пересчета размер капитала на первого ребенка теперь составляет 728 921 рубль 90 копеек. Если семья ранее получила выплату на первенца, то при рождении второго ребенка ей положена дополнительная сумма в размере 234 321 рубля 27 копеек. Для семей, которые впервые оформляют поддержку при рождении второго ребенка, общая установленная сумма достигает 963 243 рублей 17 копеек. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, все изменения происходят в беззаявительном порядке, и обращаться в клиентские службы фонда для перерасчета не требуется.

Важно, что индексация затронет и те средства, которыми семьи уже частично распорядились. Оставшаяся на сертификате сумма также автоматически увеличится на те же 5,6%. Узнать актуальный остаток средств можно через портал государственных услуг или непосредственно в клиентской службе регионального Отделения СФР. В прошлом, 2025 году, сертификаты на материнский капитал оформили около 2,5 тысяч сахалинских семей. Всего же с момента запуска программы этой мерой социальной поддержки воспользовались уже более 58 тысяч семей в области.

С апреля 2020 года процедура получения сертификата для большинства семей стала проактивной. Фонд оформляет его автоматически на основе данных от органов ЗАГС, после чего электронный документ поступает в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Для семей, усыновивших детей, порядок остается заявительным, так как необходимые для оформления сведения об усыновлении могут предоставить только сами приемные родители. Им доступны различные каналы обращения: личный кабинет на портале госуслуг, клиентская служба Отделения СФР или многофункциональные центры. Для получения дополнительной информации жители региона могут обратиться на бесплатную линию единого контакт-центра СФР.