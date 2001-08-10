Материнский капитал для сахалинских семей увеличился на 5,6 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с 1 февраля увеличило размер материнского капитала на 5,6%. Эта ежегодная индексация коснулась как новых выплат, так и остатков средств на уже выданных сертификатах, повышая финансовую поддержку для тысяч островных семей.
После пересчета размер капитала на первого ребенка теперь составляет 728 921 рубль 90 копеек. Если семья ранее получила выплату на первенца, то при рождении второго ребенка ей положена дополнительная сумма в размере 234 321 рубля 27 копеек. Для семей, которые впервые оформляют поддержку при рождении второго ребенка, общая установленная сумма достигает 963 243 рублей 17 копеек. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, все изменения происходят в беззаявительном порядке, и обращаться в клиентские службы фонда для перерасчета не требуется.
Важно, что индексация затронет и те средства, которыми семьи уже частично распорядились. Оставшаяся на сертификате сумма также автоматически увеличится на те же 5,6%. Узнать актуальный остаток средств можно через портал государственных услуг или непосредственно в клиентской службе регионального Отделения СФР. В прошлом, 2025 году, сертификаты на материнский капитал оформили около 2,5 тысяч сахалинских семей. Всего же с момента запуска программы этой мерой социальной поддержки воспользовались уже более 58 тысяч семей в области.
С апреля 2020 года процедура получения сертификата для большинства семей стала проактивной. Фонд оформляет его автоматически на основе данных от органов ЗАГС, после чего электронный документ поступает в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Для семей, усыновивших детей, порядок остается заявительным, так как необходимые для оформления сведения об усыновлении могут предоставить только сами приемные родители. Им доступны различные каналы обращения: личный кабинет на портале госуслуг, клиентская служба Отделения СФР или многофункциональные центры. Для получения дополнительной информации жители региона могут обратиться на бесплатную линию единого контакт-центра СФР.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Солнцевском угольном разрезе погиб работник
09:22 Сегодня Материнский капитал для сахалинских семей увеличился на 5,6 процентов
09:17 Сегодня Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей
09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?