Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением ремонтных работ 2, 3 и 4 февраля 2026 года в дневное время с 10:00 до 16:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на переулке Горького планировочного района Ново-Александровск, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.