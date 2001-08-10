Тихоокеанское
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
17:06, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в связи с проведением ремонтных работ 2, 3 и 4 февраля 2026 года в дневное время с 10:00 до 16:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на переулке Горького планировочного района Ново-Александровск, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.

