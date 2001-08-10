Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мария Уткина, учитель математики и информатики, пять лет назад приняла решение, которое полностью изменило ее жизнь. Узнав о программе "Земский учитель", жительница Ростовской области воспользовалась этой возможностью и переехала на Сахалин, чтобы работать в сельской школе №18 Синегорска, расскаали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Сначала педагог отнеслась к идее скептически - на родине женщину всё устраивало. Но позже ей захотелось узнать, как живут люди в далеком островном регионе. И действительно, здесь всё оказалось совсем другим: климат, природа, менталитет местных жителей. Несмотря на эти различия, Южно-Сахалинск встретил Марию Юрьевну очень тепло - во многом благодаря коллективу. Но особое вдохновение педагог находит в своих учениках. По её словам, школьники в Синегорске очень отзывчивые, творческие и по-настоящему душевные ребята. Вместе они регулярно участвуют в конкурсах и олимпиадах.
- Вчера ко мне подошла ученица и спросила: "Мария Юрьевна, когда уже новая олимпиада? Хочется что-нибудь сделать!". Такая отдача и увлеченность от детей - это самое главное в работе, - делится педагог.
Как участник программы, Мария Юрьевна получила все положенные выплаты. Сахалин подарил Марии не только профессиональную реализацию, но и личное счастье. В школе она познакомилась с будущим мужем - учителем истории и обществознания Анатолием Анатольевичем. Они в браке уже два года и продолжают работать вместе. За пять лет остров стал для Марии настоящим домом. Она привыкла к прохладной погоде, полюбила море и снежные зимы. В гостях у семьи уже успели побывать родственники из Ростовской области, которые остались под большим впечатлением от островной природы.
- Я очень люблю свою работу, люблю заниматься с детьми и видеть блеск в их глазах. Благодаря программе "Земский учитель", которую инициировал наш президент Владимир Путин, я решилась на переезд в другой конец страны и реализовать здесь все свои планы, - сказала Мария Уткина.
Самая важная оценка для любого педагога - это мнения учеников.
- Наш учитель очень добрая, хорошо объясняет тему и всегда старается на занятиях как-то развеселить нас, чтобы мы лучше все поняли и нам не было скучно. Мы очень рады, что с нами работает такой педагог, - поделилась Виолетта Хе.
- Мария Юрьевна ведет у нас уроки уже третий год. Она всегда идет нам навстречу: если что-то не получается, помогает и дает возможность исправить оценки. Ее уроки очень интересные и познавательные, - добавила Софья Балбукова.
Отметим, федеральная программа "Земский учитель" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже более пяти лет. Она призвана обеспечить квалифицированными кадрами школы, расположенные в сельской местности. Всего за время действия проекта в Южно-Сахалинске по этой программе трудоустроено три педагога. Все они работают в синегорской школе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня "Остров Сахалин" стал любимой книгой Чехова у островитян
09:40 Сегодня Сахалинец нашел телефон и, подобрав несложный пароль к банковскому приложению, украл деньги
11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
09:10 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла более 150 нарушений ПДД за сутки
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
09:35 23 Января На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 11:04 Сегодня Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 Вчера Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
- 09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 26 Января На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?