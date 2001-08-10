Тихоокеанское
На выезде из Южно-Сахалинска произошла авария
11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мария Уткина, учитель математики и информатики, пять лет назад приняла решение, которое полностью изменило ее жизнь. Узнав о программе "Земский учитель", жительница Ростовской области воспользовалась этой возможностью и переехала на Сахалин, чтобы работать в сельской школе №18 Синегорска, расскаали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Сначала педагог отнеслась к идее скептически - на родине женщину всё устраивало. Но позже ей захотелось узнать, как живут люди в далеком островном регионе. И действительно, здесь всё оказалось совсем другим: климат, природа, менталитет местных жителей. Несмотря на эти различия, Южно-Сахалинск встретил Марию Юрьевну очень тепло - во многом благодаря коллективу. Но особое вдохновение педагог находит в своих учениках. По её словам, школьники в Синегорске очень отзывчивые, творческие и по-настоящему душевные ребята. Вместе они регулярно участвуют в конкурсах и олимпиадах.

- Вчера ко мне подошла ученица и спросила: "Мария Юрьевна, когда уже новая олимпиада? Хочется что-нибудь сделать!". Такая отдача и увлеченность от детей - это самое главное в работе, - делится педагог.

Как участник программы, Мария Юрьевна получила все положенные выплаты. Сахалин подарил Марии не только профессиональную реализацию, но и личное счастье. В школе она познакомилась с будущим мужем - учителем истории и обществознания Анатолием Анатольевичем. Они в браке уже два года и продолжают работать вместе. За пять лет остров стал для Марии настоящим домом. Она привыкла к прохладной погоде, полюбила море и снежные зимы. В гостях у семьи уже успели побывать родственники из Ростовской области, которые остались под большим впечатлением от островной природы.

- Я очень люблю свою работу, люблю заниматься с детьми и видеть блеск в их глазах. Благодаря программе "Земский учитель", которую инициировал наш президент Владимир Путин, я решилась на переезд в другой конец страны и реализовать здесь все свои планы, - сказала Мария Уткина.

Самая важная оценка для любого педагога - это мнения учеников.

- Наш учитель очень добрая, хорошо объясняет тему и всегда старается на занятиях как-то развеселить нас, чтобы мы лучше все поняли и нам не было скучно. Мы очень рады, что с нами работает такой педагог, - поделилась Виолетта Хе.

- Мария Юрьевна ведет у нас уроки уже третий год. Она всегда идет нам навстречу: если что-то не получается, помогает и дает возможность исправить оценки. Ее уроки очень интересные и познавательные, - добавила Софья Балбукова.

Отметим, федеральная программа "Земский учитель" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" уже более пяти лет. Она призвана обеспечить квалифицированными кадрами школы, расположенные в сельской местности. Всего за время действия проекта в Южно-Сахалинске по этой программе трудоустроено три педагога. Все они работают в синегорской школе.

