Власти Южно-Сахалинска обсудили с управляющими компаниями качество уборки снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска провели рабочую встречу с руководителями управляющих компаний города, где обсудили проблемы зимнего содержания дворов и предстоящего капитального ремонта. Исполняющий обязанности вице-мэра Андрей Степин возглавил совещание, в котором также участвовали представители Департамента городского хозяйства, Государственной жилищной инспекции и других профильных организаций.

Одной из ключевых тем стало взаимодействие с Фондом капитального ремонта, поскольку в текущем году запланировали ремонт более чем в 60 многоквартирных домах областного центра. Организаторам встречи удалось обратить внимание руководителей УК на важность участия их специалистов в общих собраниях собственников перед началом работ. Кроме того, они подчеркнули необходимость тщательного контроля за всеми этапами ремонта, чтобы своевременно вносить корректировки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Золотов отметил, что такой формат встреч позволяет оказывать методическую поддержку и получать обратную связь.

Значительную часть совещания посвятили вопросам уборки снега. Начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков доложил, что, несмотря на удовлетворительную общую оценку работ по расчистке дворов, 16 из 17 проверенных на прошлой неделе компаний допустили нарушения при очистке кровель. Повторная проверка в этот вторник показала, что одна организация так и не устранила замечания, и материалы по ней теперь готовят для передачи в прокуратуру. В завершение встречи обсудили содержание контейнерных площадок, напомнив УК об обязанности расчищать подъездные пути и оперативно сообщать о несанкционированном размещении автомобильных шин. Также в протокол внесли замечания от самих управляющих компаний о переполнении площадок из-за мусора от соседних торговых точек, которые теперь будут решать совместно с региональным оператором по обращению с отходами.