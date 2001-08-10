Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска учились гасить конфликты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Персонал аэровокзала "Южно-Сахалинск" проходит обучение по управлению стрессом и конфликтами. На специальном мастер-классе психолог научила сотрудников учитывать типы темперамента в работе с коллегами и пассажирами.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе авиагавани, психолог Валерия Васильева из областного центра общественного здоровья провела для команды лекцию и практикум. Специалисты изучили, как темперамент влияет на работоспособность, стрессоустойчивость и коммуникабельность. На основе этих данных эксперт объяснила, как правильно мотивировать людей с разными типами личности и разрешать возникающие разногласия.
Например, инициативных холериков нужно постоянно контролировать и разбивать для них большие задачи на мелкие. Рациональных сангвиников важно убеждать логически, а для перфекционистов-меланхоликов ключевое значение имеют похвала и поддержка. По итогам тестирования выяснилось, что большинство сотрудников аэровокзала - сангвиники, самый гибкий и устойчивый тип.
Директор по персоналу Дарья Моногарова отметила, что понимание темперамента помогает выстроить для каждого из 400 сотрудников идеальный график и систему мотивации. Это часть масштабного проекта "Управление стрессом", в рамках которого в 2026 году еженедельные лекции от врачей будут посвящены борьбе с выгоранием и психологии делового общения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 16 водителей за пьяную езду и лишение прав
09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
09:38 Сегодня Сахалинских студентов и школьников посвятили в азы пенсионной грамотности
09:46 Сегодня Сахалинцы в 2025 году отправили на переработку свыше 2500 тонн вторсырья
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
- 11:30 Вчера В Южно-Сахалинске состоится концерт аутентичной русской музыки
- 08:33 Вчера Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
- 09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?