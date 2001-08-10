Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска учились гасить конфликты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Персонал аэровокзала "Южно-Сахалинск" проходит обучение по управлению стрессом и конфликтами. На специальном мастер-классе психолог научила сотрудников учитывать типы темперамента в работе с коллегами и пассажирами.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе авиагавани, психолог Валерия Васильева из областного центра общественного здоровья провела для команды лекцию и практикум. Специалисты изучили, как темперамент влияет на работоспособность, стрессоустойчивость и коммуникабельность. На основе этих данных эксперт объяснила, как правильно мотивировать людей с разными типами личности и разрешать возникающие разногласия.

Например, инициативных холериков нужно постоянно контролировать и разбивать для них большие задачи на мелкие. Рациональных сангвиников важно убеждать логически, а для перфекционистов-меланхоликов ключевое значение имеют похвала и поддержка. По итогам тестирования выяснилось, что большинство сотрудников аэровокзала - сангвиники, самый гибкий и устойчивый тип.

Директор по персоналу Дарья Моногарова отметила, что понимание темперамента помогает выстроить для каждого из 400 сотрудников идеальный график и систему мотивации. Это часть масштабного проекта "Управление стрессом", в рамках которого в 2026 году еженедельные лекции от врачей будут посвящены борьбе с выгоранием и психологии делового общения.