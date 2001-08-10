За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За неделю с 5 по 11 января 2026 года на дорогах Сахалина произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили почти девять сотен нарушений Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.
Силовики задержали и отстранили от управления 66 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 136 человек задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, на спецстоянки поместили 71 автомобиль.
Инспекторы привлекли к ответственности водителей за целый ряд других нарушений. Среди них - управление незарегистрированными машинами, езда без госномеров, не пристегнутые ремни безопасности, тонировка стекол и эксплуатация технически неисправных транспортных средств. Отдельно наказали водителей за нарушение правил перевозки детей, непредоставление преимущества пешеходам и выезд на встречную полосу.
К административной ответственности также привлекли 48 водителей, которые не оплатили ранее вынесенные штрафы в установленный срок. Кроме того, инспекторы составили протоколы на 23 водителя за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, а также на семь пешеходов, нарушивших ПДД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
09:37 Вчера За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
15:44 Вчера В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Сахалинская сноубордистка завоевала золото и бронзу на Кубке России
- 09:39 Вчера В Сахалинской библиотеке обсудили философию повести "Старик и море"
- 16:02 30 Декабря Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
- 11:20 29 Декабря Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?