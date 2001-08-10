За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю с 5 по 11 января 2026 года на дорогах Сахалина произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили почти девять сотен нарушений Правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Силовики задержали и отстранили от управления 66 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 136 человек задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, на спецстоянки поместили 71 автомобиль.

Инспекторы привлекли к ответственности водителей за целый ряд других нарушений. Среди них - управление незарегистрированными машинами, езда без госномеров, не пристегнутые ремни безопасности, тонировка стекол и эксплуатация технически неисправных транспортных средств. Отдельно наказали водителей за нарушение правил перевозки детей, непредоставление преимущества пешеходам и выезд на встречную полосу.

К административной ответственности также привлекли 48 водителей, которые не оплатили ранее вынесенные штрафы в установленный срок. Кроме того, инспекторы составили протоколы на 23 водителя за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, а также на семь пешеходов, нарушивших ПДД.