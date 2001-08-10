09:00, | Новости общества Сахалина и Курил
Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре 2025 г. в заповедник «Курильский» поступали сообщения о наблюдении фонтанов китов в акватории Южно-Курильского мыса от местных жителей и гостей острова. После этого наши сотрудники несколько раз выезжали к Южно-Курильскому маяку и смогли запечатлеть одного из китов. Этим китом оказался горбач (Megaptera novaeangliae).
Горбачи – не самые часто встречаемые киты в акватории острова Кунашир. Чаще с тихоокеанской стороны острова, где находится Южно-Курильск и его окрестности, можно наблюдать относительно небольших китов, таких как северный малый полосатик и северный плавун. Отчасти из-за того, что с этой стороны острова – небольшой сход глубин (глубина 300-400 метров). Так, например, рядом с островом Шикотан, где начинаются большие глубины, сообщений о наблюдении горбачей больше. В 2023 году туристы смогли сделать фото горбачей с шикотанского мыса Край Света.
Горбач занесён в Красную книгу Российской Федерации (статус – Восстанавливающийся вид). Это единственный представитель своего рода, обитающий в водах России и по всему миру.
Горбачи относятся к типу усатые киты. Питаются мелкой стайной рыбой (песчанкой, мойвой, сельдью, сайкой) и крилем. Часто охотятся, кооперируясь в группы. Половой зрелости достигают в 5–10 лет. Продолжительность жизни – более 50 лет.
Летом эти киты часто образуют скопления в прибрежных районах, но могут встречаться и в открытом море. Держатся поодиночке, парами или большими скоплениями. Такое поведение связано с повышением эффективности охоты и не зависит от пола особей.
Заповедник «Курильский» и заказник «Малые Курилы» – одни из немногих российских особо охраняемых территорий (ООПТ), в административном ведении которых находятся акватории вод Тихого океана и Охотского моря.
Согласно данным кадастра заказника «Малые Курилы» в его акватории можно встретить 11 видов китов: кашалот, карликовый кашалот, северный плавун, клюворыл, японский гладкий кит, синий кит (северный подвид), финвал (северный подвид), сейвал, северный малый полосатик, горбач, командорский ремнезуб.


