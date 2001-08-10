Рост кибератак на ИТ и госсектор в Сахалинской области фиксируют аналитики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалин, РФ — Аналитики RED Security сообщили о росте числа кибератак на российские организации в первом полугодии 2025 года. Выяснилось, что общее число цифровой агрессии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 4 раза. Всего за этот период с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено около четырех тысяч атак на организации Дальневосточного федерального округа.
Больше 40% DDoS-атак были нацелены на российские компании в регионах России. Дальний Восток среди других федеральных округов по этому показателю занял пятое место, на него пришлось 13,7% от общего объема атак на регионы.
Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных во Владивостоке и Хабаровске. Самая мощная DDoS-атака в Дальневосточном федеральном округе в пике достигла 141 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 20 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.
Рост активности злоумышленников аналитики связывают с увеличением доступности инструментов для проведения DDoS-атак и хактивизмом – политически мотивированными действиями хакеров. Это косвенно подтверждается и тем, что пик хакерской активности зафиксирован в мае и июне: попытки сделать недоступными популярные сервисы могли быть приурочены к важным государственным праздникам России. На эти месяцы в Дальневосточном федеральном округе пришлось около 2,5 тысяч DDoS-атак, то есть более половины всех инцидентов за полугодие.
В целом в первой половине 2025 года ключевыми мишенями киберпреступников стали отрасли ИТ, промышленности, а также государственный сектор. Кроме того, в первой половине 2025 года заметно выросла доля атак на организации сферы строительства и девелопмента. Она составила 9% в общем объеме DDoS-атак на регион.
«DDoS-атаки технически эволюционируют, и активность хактивистов тоже только растет. Это говорит о том, что риски прерывания бизнес-процессов вследствие атак на веб-ресурсы становятся все более вероятными. При этом DDoS перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления. Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов. Поэтому мы рекомендуем обязательно учитывать и контролировать эти риски, применяя технические средства защиты», – подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.
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