Южно-сахалинские дошкольники показали модные костюмы из вторсырья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске воспитанники детского сада "Бусинка" устроили необычный показ мод, представив костюмы из пластиковых отходов. Мероприятие стало частью экологической программы, которую учреждение реализует при поддержке городского департамента образования.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, для создания нарядов использовали пластиковые пакеты, бутылки и банки. Дети продемонстрировали сарафаны, бальные платья и аксессуары, сделанные своими руками. "Мы учим детей, что мусор может получить вторую жизнь, - пояснила заместитель заведующего Дарья Гущина. - Такие проекты помогают формировать экологическое сознание с ранних лет".
Помимо модного показа, в "Бусинке" регулярно проводят другие экомероприятия. Дети участвуют в "Неделе без игрушек", осваивают сортировку отходов и выходят на уборку берегов реки Владимировка. "Мы делали кораблики из мусора и красили ракушки, - поделился воспитанник Эрик Недбай. - Это весело и полезно для природы".
Подобные инициативы детский сад реализует в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Программа уже охватила многие образовательные учреждения города, помогая формировать у детей ответственное отношение к окружающей среде. Воспитатели отмечают, что творческий подход делает процесс обучения экологическим нормам более увлекательным и эффективным.
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