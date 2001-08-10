В Хомутово разработали план по снижению дискомфорта от строительства проспекта Мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хомутово прошло выездное совещание по проблемам, связанным с работой большегрузной техники на улицах 2-й Центральной и 4-й Заречной. Первый вице-мэр Андрей Ковальчук потребовал от подрядчика "СУ-4" обеспечить ежедневную уборку улиц и перенаправить потоки большегрузов на альтернативный маршрут до 15 августа.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, основными проблемами стали загрязнение улиц и шум от большегрузов, которые перевозят асфальт для строительства проспекта Мира. "Мы понимаем важность стройки, но нельзя допускать, чтобы она причиняла неудобства жителям", - заявил Ковальчук. Подрядчику поручили организовать ежедневную мойку техники и уборку улиц, а также ускорить строительство нового заезда на базу.
Уже начались работы по восстановлению 200 метров 4-й Заречной улицы. До 1 сентября дорогу временно отсыплют асфальтовой крошкой, а окончательный ремонт запланирован на октябрь. Особое внимание уделят вопросу переноса заборов, которые сейчас мешают обустройству дренажных канав.
В ближайшее время в администрации Хомутово пройдёт встреча с жителями, где представители подрядчика и власти подробно ответят на все вопросы. "Мы держим ситуацию на контроле и будем требовать от "СУ-4" строгого выполнения всех договорённостей", - пообещал первый вице-мэр.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:24 29 Июля Сахалинский фестиваль чтения впервые пройдет на четырех площадках региона
17:52 28 Июля В Южно-Сахалинске возбудили дело о фиктивной регистрации 20 иностранцев
10:16 28 Июля Сахалинская библиотека открывает выставку к 115-летию экспедиции Штернберга
13:15 29 Июля На Сахалине проходят муниципальные этапы марафона "Земля спорта"
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?