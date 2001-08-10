В Хомутово разработали план по снижению дискомфорта от строительства проспекта Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хомутово прошло выездное совещание по проблемам, связанным с работой большегрузной техники на улицах 2-й Центральной и 4-й Заречной. Первый вице-мэр Андрей Ковальчук потребовал от подрядчика "СУ-4" обеспечить ежедневную уборку улиц и перенаправить потоки большегрузов на альтернативный маршрут до 15 августа.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, основными проблемами стали загрязнение улиц и шум от большегрузов, которые перевозят асфальт для строительства проспекта Мира. "Мы понимаем важность стройки, но нельзя допускать, чтобы она причиняла неудобства жителям", - заявил Ковальчук. Подрядчику поручили организовать ежедневную мойку техники и уборку улиц, а также ускорить строительство нового заезда на базу.

Уже начались работы по восстановлению 200 метров 4-й Заречной улицы. До 1 сентября дорогу временно отсыплют асфальтовой крошкой, а окончательный ремонт запланирован на октябрь. Особое внимание уделят вопросу переноса заборов, которые сейчас мешают обустройству дренажных канав.

В ближайшее время в администрации Хомутово пройдёт встреча с жителями, где представители подрядчика и власти подробно ответят на все вопросы. "Мы держим ситуацию на контроле и будем требовать от "СУ-4" строгого выполнения всех договорённостей", - пообещал первый вице-мэр.