Россельхознадзор включил 237 предприятий Дальнего Востока в реестр экспортёров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморское управление Россельхознадзора с начала 2025 года проверило 237 предприятий и судов, желающих экспортировать продукцию. Все проверенные объекты соответствуют международным стандартам и теперь включены в реестр экспортёров.

Наибольшее количество проверок в июле провели на морских судах – 26 единиц. Из них 13 судов проверяли в Приморье, 4 – на Камчатке, 2 – на Сахалине и 7 – в Хабаровском крае. Также специалисты обследовали 22 рыбоперерабатывающих предприятия по всему Дальнему Востоку, включая одно предприятие в Еврейской автономной области.

За семь месяцев 2025 года инспекторы проверили 153 судна и 84 предприятия различного профиля. Как рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, проверки показали полное соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и стран-импортёров. Среди проверенных объектов – рыбоперерабатывающие и мясоперерабатывающие предприятия, производства кормов и даже одно предприятие по переработке продукции пчеловодства.

Все успешно прошедшие проверку предприятия и суда внесли в федеральный реестр экспортёров. Это позволяет им беспрепятственно поставлять свою продукцию в зарубежные страны. Ведомство продолжает принимать заявки от новых предприятий через автоматизированную систему "Цербер".