Сахалинские фармацевты усиливают контроль за продажей гормональных контрацептивов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассоциация фармацевтов Сахалинской области потребовала от аптек строго соблюдать правила отпуска гормональных контрацептивов. Медики предупреждают: бесконтрольный приём этих препаратов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая тромбозы и сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщили ТИА "Острова" в Арегиональном минздраве, все аптеки региона должны отпускать комбинированные оральные контрацептивы (КОК) исключительно по рецепту врача. Такие меры направлены на защиту здоровья женщин, поскольку неправильный приём гормональных препаратов может вызвать опасные побочные эффекты. "Гормональная система очень чувствительна, и бесконтрольный приём КОКов может нарушить её работу на годы", - пояснила главный гинеколог области Наталья Мисайлова.

Медики отмечают, что правильный подбор контрацептивов возможен только после полного обследования у специалиста. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве здравоохранения, врач должен учесть состояние здоровья пациентки, возможные противопоказания и только затем назначать препарат. "Выбор контрацептива - это индивидуальный процесс, который нельзя доверять советам подруг или фармацевтов", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Антон Мещерягин.

Жительницы Сахалина могут записаться на консультацию к гинекологу по телефону 1300, где специалисты подробно расскажут о всех аспектах приёма гормональных препаратов. Врачи напоминают: своевременное обращение за профессиональной помощью поможет избежать серьёзных проблем со здоровьем в будущем.