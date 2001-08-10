Сахалинцы накопили на банковских счетах 226 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области нарастили свои сбережения в банках до рекордных 226 млрд рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по региону, объем средств на счетах за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 5,3%, а за последний год - на 13,3%.

Несмотря на постепенное снижение процентных ставок после пиковых значений декабря 2024 года, вклады остаются привлекательными для населения. "Средние ставки по Дальнему Востоку в июне достигли 18,4% для вкладов до года и 18,6% - для долгосрочных депозитов", - отметил заместитель начальника экономического отдела Дмитрий Питиляк. По его словам, высокую сберегательную активность поддерживает рост доходов населения и замедление инфляции.

Особенно заметной стала тенденция сокращения доли валютных вкладов. Если год назад на счета в иностранной валюте приходилось 3,6% всех средств, то к июлю 2025 года этот показатель снизился до 2,5%. Эксперты связывают это с устойчивостью рубля и более выгодными условиями по рублевым депозитам.