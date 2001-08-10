Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Студенты Сахалинского государственного университета приступили к интенсивному курсу огневой подготовки в рамках военно-полевых сборов. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, занятия проходят на полигоне "Троицкий" под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции.
Будущие сержанты и солдаты осваивают стрельбу из автомата Калашникова, изучая не только базовые принципы обращения с оружием, но и современные тактики ведения огня, основанные на актуальном боевом опыте. Ветераны СВО делятся со студентами знаниями, полученными в реальных боевых условиях.
Четырехнедельная программа сборов включает комплексную подготовку по нескольким военным дисциплинам. Помимо огневой подготовки, студенты изучат тактическую медицину, инженерное дело и другие необходимые для службы навыки. Занятия проходят на базе полигона гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, что позволяет создать условия, максимально приближенные к реальной службе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:24 29 Июля Сахалинский фестиваль чтения впервые пройдет на четырех площадках региона
17:52 28 Июля В Южно-Сахалинске возбудили дело о фиктивной регистрации 20 иностранцев
10:16 28 Июля Сахалинская библиотека открывает выставку к 115-летию экспедиции Штернберга
13:15 29 Июля На Сахалине проходят муниципальные этапы марафона "Земля спорта"
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?