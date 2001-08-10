Тихоокеанское
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12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова

Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского государственного университета приступили к интенсивному курсу огневой подготовки в рамках военно-полевых сборов. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, занятия проходят на полигоне "Троицкий" под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции.

Будущие сержанты и солдаты осваивают стрельбу из автомата Калашникова, изучая не только базовые принципы обращения с оружием, но и современные тактики ведения огня, основанные на актуальном боевом опыте. Ветераны СВО делятся со студентами знаниями, полученными в реальных боевых условиях.

Четырехнедельная программа сборов включает комплексную подготовку по нескольким военным дисциплинам. Помимо огневой подготовки, студенты изучат тактическую медицину, инженерное дело и другие необходимые для службы навыки. Занятия проходят на базе полигона гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, что позволяет создать условия, максимально приближенные к реальной службе.

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