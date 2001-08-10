В Южно-Сахалинске запустили проект психологической помощи ветеранам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал уникальный проект "Братство духа" по психологической поддержке ветеранов СВО. Первыми менторами программы стали сами участники боевых действий, которые теперь будут помогать товарищам адаптироваться к мирной жизни.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, торжественный запуск проекта состоялся в арт-резиденции "Маяк" при участии представителей власти, психологов и первых наставников-ветеранов. "Это наш сердечный долг перед героями", - подчеркнул вице-мэр Дмитрий Хайбриев, отметив особую важность инициативы, основанной на принципах взаимопомощи между теми, кто прошел через схожие испытания.

В рамках проекта ветеранов-менторов ждет специальная подготовка: они изучат основы экстремальной психологии, методы работы с ПТСР, кризисное консультирование и навыки коммуникации. "Я два года провел в зоне СВО и теперь хочу помочь другим ребятам", - поделился один из первых наставников Александр Петров. Для участников программы создадут базу данных и организуют регулярные встречи, семинары и тренинги.

Организаторы уверены, что "Братство духа" станет надежной опорой для возвращающихся с передовой бойцов. Проект демонстрирует, как общество может объединиться для поддержки своих защитников, обеспечивая им не только официальную помощь, но и важное человеческое понимание со стороны тех, кто действительно знает, через что им пришлось пройти.