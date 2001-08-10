Дорожники Южно-Сахалинска отремонтировали уже 105 тысяч квадратов асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подходит к завершению ремонт одного из самых проблемных участков городских дорог. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, на улице Пушкина между Емельянова и Пограничной завершают комплексную реконструкцию дорожного полотна.

Строители заменяют пучинистые грунты, реконструируют водопропускную трубу и укладывают новое асфальтовое покрытие методом карт. Движение на этом участке временно ограничено, но при хорошей погоде работы планируют завершить уже к концу следующей недели. Параллельно дорожные бригады устраняют ямы на улицах Амурской, Ленина и Курильской.

Особое внимание уделяют ремонту Тихоокеанской улицы, где работы должны завершить до 1 сентября. Как пояснили в администрации, этот участок выбрали не случайно - он прилегает к школе, и на него поступало много жалоб от жителей. "Мы учитываем как данные мониторинга, так и обращения граждан, - отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко. - На основе этой информации составляем график работ".

Большинство ремонтных работ проводят без полного перекрытия движения. Администрация просит водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Качество работ контролируют как профильные службы, так и общественные активисты.