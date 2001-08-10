На Сахалине усилили контроль за электросамокатами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках программы "Счастливое материнство" в Сахалинской области стартовал рейд по профилактике ДТП с участием электросамокатов и велосипедов. За 2025 год в Южно-Сахалинске зафиксировано 17 происшествий с СИМ, в которых пострадали 4 человека. В ходе проверок выявлены грубые нарушения, угрожающие безопасности детей и будущих матерей.
Во время рейда инспекторы ГАИ зафиксировали несколько опасных случаев:
1. Взрослый с ребенком на электросамокате - мужчина перевозил несовершеннолетнего без специальных средств защиты, что запрещено правилами эксплуатации СИМ.
2. Несовершеннолетний на мощном электротранспорте - подросток управлял устройством, превышающим допустимые технические нормы (скорость свыше 25 км/ч, мощность более 250 Вт), что классифицирует его как мопед. Для управления таким транспортом требуется водительское удостоверение категории М, которого у подростка не было.
"При остановке пользователей СИМ мы в первую очередь проверяем номинальную мощность устройства. Это можно сделать двумя способами: через маркировочную табличку на самом самокате или через официальные данные производителя в интернете. Согласно нормативам, электросамокат не должен превышать мощность в 0,25 кВт (250 Вт). Если устройство мощнее - оно уже классифицируется как мопед и требует соответствующего водительского удостоверения категории М. Все, что в диапазоне от 0,25 до 4 кВт - это мопеды. Устройства мощнее 4 кВт приравниваются к мотоциклам и подпадают под другие требования ПДД", - прокомментировал сотрудник ГАИ.
С начала года в регионе участились случаи ДТП с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Большинство инцидентов связаны с арендованными самокатами: в 10 происшествиях пострадали 3 несовершеннолетних. Основные причины - наезды на пешеходов (8 случаев), столкновения с автомобилями (7 ДТП) и нарушения правил эксплуатации.
Особую тревогу вызывает безопасность беременных женщин и семей с детьми, которые чаще становятся уязвимыми участниками дорожного движения. В рамках Года счастливого материнства, объявленного губернатором Валерием Лимаренко, усилены меры по защите здоровья матерей и детей.
"Безопасность материнства - наш приоритет. Мы не можем допустить, чтобы неосторожность на дорогах угрожала здоровью будущих матерей и детей. Совместно с ГАИ мы усиливаем профилактическую работу, чтобы каждый житель региона чувствовал себя защищенным", - прокомментировала Ольга Орлова, министр социальной защиты Сахалинской области.
Программа "Счастливое материнство" включает не только медицинскую поддержку, но и комплекс мер по созданию безопасной среды для семей. Бесплатные чекапы, сопровождение персональных помощников и теперь - усиленный контроль за дорожной безопасностью. Власти призывают всех участников движения быть внимательнее и соблюдать правила.
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