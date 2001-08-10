В Поронайске продолжается работа по преображению детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С прошлого года по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко игровые пространства размещаются по новому стандарту - в границах жилых микрорайонов. Такие площадки представляют собой комплексную игровую зону для детей разного возраста.

В 2024 году такое пространство появилось в центре города по улицам Октябрьская, 75 и Победы, 6. В этом году многофункциональную площадку обустраивают для микрорайона "Порт" по улице Торговая, 6. Сейчас подрядная организация завершила укладку бордюрного камня по периметру будущей площадки. Строители приступили к заливке его бетоном и планировке основания. Через несколько недель здесь появится большой игровой комплекс, зона для отдыха, как детей, так и взрослых.

Помимо устройства комплексных площадок, продолжается работа по оборудованию небольших внутридворовых. Их создают в рамках программы "Дальневосточные дворы" за счет Единой президентской субсидии. К благоустройству такой площадки приступили во дворе по улице Восточная, 21. Здесь будет утсановлен игровой комплекс и малые архитектурные формы.

- Создание детской инфраструктуры имеет большое значение для развития подрастающего поколения. Уверен, что новые площадки понравятся нашим маленьким жителям, - отметил мэр муниципального округа Антон Карпуков.