Эксперты оценили качество обслуживания в главном аэропорту Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания "Аврора" провела масштабную проверку качества работы аэропорта Южно-Сахалинска. Специалисты оценили все этапы обслуживания пассажиров - от регистрации до посадки на рейс, используя около 100 различных критериев.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, проверка началась с изучения регламентирующих документов, после чего эксперты перешли к оценке работы персонала "в полях". Особое внимание уделили как автоматизированным системам (программам регистрации, багажным лентам), так и ручным операциям, что особенно важно в условиях участившихся кибератак на авиационную инфраструктуру.
Генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец отметил: "Для нас особенно важно получить высокую оценку от базового перевозчика. На основе результатов аудита мы разработаем новый обучающий курс, усилим анализ нестандартных ситуаций и проведем практические тесты". По его словам, аэропорт уже получил высокие оценки за сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, детей и иностранцев, но есть рекомендации по улучшению системы сбора обратной связи и организации обучения персонала.
Аудит продолжится до 1 августа и затронет также службы транспортной безопасности, наземного обслуживания и развития производственной системы. Эксперты "Авроры" планируют дать комплексную оценку всем аспектам работы главной воздушной гавани Сахалина.
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