В самые долгие путешествия по России ездят жители Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики МТС AdTech изучили, как предпочитают отдыхать жители различных регионов России. Эксперты выяснили, что самые долгие путешествия предпочитают жители Сахалинской области. На поездку они готовы выделить не меньше 10 дней. При этом в центральных и южных регионах России местные жители на путешествия готовы выделить максимум неделю, а в некоторых регионах и вовсе не более 3 дней. При этом свыше 70% отдыхают и планируют свой отпуск внутри страны.

В путешествиях по России 63% респондентов нравится посещать достопримечательности и красивые места, а 52% предпочитают отдых в своей стране, потому что «можно расслабиться и спокойно отдохнуть». От двух до трех путешествий в год обычно планируют в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах. В Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах готовы совершить от трех до пяти путешествий. В Дальневосточном и Сибирском округах предпочитают выбираться в путешествие один раз в год.

Каждый третий россиянин предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый — с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и еще столько же путешествуют соло.

«Развитие инфраструктуры для внутреннего туризма, появление новых туристических маршрутов и комфортные цены заставили россиян по-новому посмотреть на отдых внутри страны. На рекламном рынке мы видим растущее количество рекламных кампаний, направленных на привлечение туристов и на популярные курорты, и к локальным достопримечательностям. Аналитика рекламных кабинетов показывает рост в 142% с января по май 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.