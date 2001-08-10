На Сахалине проверили более 120 партий рыбных консервов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершены лабораторные исследования 128 партий рыбных и морепродуктовых консервов, отобранных с начала 2025 года. Вся продукция, произведенная в регионе, признана безопасной и соответствует установленным стандартам качества.

Специалисты Сахалинского филиала ФГБУ "НЦБРСП", подведомственного Россельхознадзору, провели исследования по состоянию на 29 июля. В рамках проверки изучили 84 партии консервов из печени трески общим весом 140,6 тонны, 41 партию рыбных консервов и пресервов - включая тихоокеанскую сардину, котлеты из лососевых и горбушу - общей массой свыше 1 тысячи тонн. Также исследовали три партии консервов из морепродуктов: кукумария с овощами, филе морского гребешка в майонезной заливке и консервированная морская капуста - более 2,4 тонны. Вся продукция предназначалась для реализации на внутреннем рынке России.

В испытательной лаборатории выполнили 960 анализов по 1-26 показателям в каждой пробе. Проверки охватывали органолептические, микробиологические и иные группы параметров, характеризующие качество и безопасность продукции. Большинство исследований проведено в рамках производственного контроля, что позволяет оценить уровень организации технологического процесса, соблюдение санитарных норм и регулярность микробиологического мониторинга. Как рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, все партии консервов соответствуют требованиям нормативной документации, нарушений не выявлено.