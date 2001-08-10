Гвардейцы ВВО отрабатывают тактику боя в лесу на сахалинском полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа совершенствуют навыки ведения боя в лесной местности. На полигоне "Троицкий" под руководством инструкторов, имеющих опыт специальной военной операции, проходят интенсивные тактические занятия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, военные отрабатывают передвижение боевых групп в условиях лесополосы с учетом возможного противодействия квадрокоптеров условного противника. В ходе учений бойцы учатся эффективно использовать естественные укрытия - деревья, овраги и земляные насыпи, а также искусственные укрепления.

Особое внимание инструкторы уделяют отработке штурмовых действий против блиндажей и огневых точек. Военнослужащие выполняют стрельбу из различных положений - лежа, с колена и стоя, включая ведение огня в движении. Все бойцы, независимо от должности, проходят полный курс тактической подготовки, отрабатывая взаимное прикрытие и координацию действий в составе боевых групп.