С 1 августа работающим пенсионерам Сахалинской области пересчитают пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 августа работающие пенсионеры Сахалинской области получат автоматически пересчитанные страховые пенсии. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по региону, перерасчет коснется более 52 тысяч островитян, продолжающих трудовую деятельность.
Специалисты фонда уже завершили все необходимые расчеты для корректировки выплат. Пенсионерам не нужно подавать заявления или посещать отделения - увеличенные суммы поступят вместе с обычными августовскими выплатами. Перерасчет затронет получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2024 году.
Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывают индивидуально, но закон устанавливает максимальный лимит в три пенсионных коэффициента. Как уточнили в СФР, проверить новый размер выплаты можно через личный кабинет на портале госуслуг в разделе "Справки/выписки". По всем вопросам жители области могут обращаться в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-100-00-01.
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