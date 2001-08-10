Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В десятом часу утра 31 июля в Южно-Сахалинске дополнительно перекроют для движения участок дороги по улице Поповича от улицы Красной до дома №44а по улице Дзержинского, пишет astv.ru.

Как сообщают в Сахалинской коммунальной компании (СКК), это связано с капитальным ремонтом и перекладкой следующего участка тепловой магистрали длиной порядка 70 метров.

В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации уже открыли движение по улице Поповича между улицей Дзержинского и проспектом Мира.

"Проблем для спецтранспорта, вывоза мусора и жителей ближайших домов не возникнет", - уточнили в СКК.

Полностью завершить работы на улице Поповича планируют до конца августа.