Самокатчики, велосипедисты и роллеры разрушают мемориалы и скверы Южно-Сахалинска страдают
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске участились случаи повреждения мемориалов и скверов из-за катания на самокатах, велосипедах и роликах. Власти предупреждают: ремонт разрушенных конструкций ложится на бюджет города, а горожан призывают выбирать специальные площадки для экстремальных трюков.
Как сообщает ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, специалисты регулярно фиксируют сколы, трещины и другие повреждения на памятниках, террасных досках и плитах. Основная причина – агрессивное использование средств индивидуальной мобильности (СИМ): трюковые самокаты, ролики и велосипеды разрушают покрытия мемориальных комплексов и зон отдыха.
Директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей подчеркивает, что такие поломки не относятся к гарантийным случаям, и их устранение требует значительных средств. "Ремонт повреждений, вызванных катанием на СИМ, – это дополнительные расходы для муниципального бюджета", – пояснил он. Например, на Мемориале Славы регулярно приходится менять расколотые плиты из керамогранита, а в сквере Пограничников – восстанавливать террасную доску подиума.
Администрация города обращается к жителям с просьбой бережнее относиться к общественным пространствам и выбирать для экстремального катания специально оборудованные площадки. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, подобные случаи не только портят внешний вид памятных мест, но и создают угрозу безопасности для самих горожан.
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