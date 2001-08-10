14:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В следственном комитете Сахалинской области работает телефон доверия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В следственном управлении СК России по Сахалинской области действует горячая линия «Телефон доверия»
В региональном следственном управлении функционирует круглосуточная линия «Телефон доверия», предназначенная, в том числе, для эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан
Прием обращений осуществляется в режиме онлайн по номеру телефона 8 984 139-02-06.
Рассмотрение принятых обращений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:11 24 Июля Аэропорт Южно-Сахалинска увеличит количество рейсов на 26% в августе
12:14 24 Июля Автомобиль съехал в кювет на трассе возле Леонидово
13:25 25 Июля В Охе задержали мужчину за кражу имущества из незапертой квартиры
09:02 25 Июля В Сахалинской области в 2024 году розничная торговля достигла 231,9 млрд рублей
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 11:03 Вчера Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы
- 13:15 29 Июля На Сахалине проходят муниципальные этапы марафона "Земля спорта"
- 10:16 28 Июля Сахалинская библиотека открывает выставку к 115-летию экспедиции Штернберга
- 16:09 25 Июля Пятая регата "Паруса Надежды" прошла в Холмске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?