Тихоокеанское
информационное агентство
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14:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В следственном комитете Сахалинской области работает телефон доверия

В следственном комитете Сахалинской области работает телефон доверия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следственном управлении СК России по Сахалинской области действует горячая линия «Телефон доверия»

В региональном следственном управлении функционирует круглосуточная линия «Телефон доверия», предназначенная, в том числе, для  эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан

Прием обращений осуществляется в режиме онлайн по номеру телефона 8 984 139-02-06.

Рассмотрение принятых обращений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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