В Южно-Сахалинске обновлённый двор на улице Чехова требует нового подхода к содержанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске двор по улице Чехова, д. 29, стал примером успешного благоустройства в рамках проекта "Дальневосточные дворы". Жители, управляющая компания и городские власти объединили усилия, чтобы создать современное и безопасное пространство для отдыха и активности.

Территория была обновлена в 2024 году и теперь включает детские и спортивные площадки, оборудованные ударопоглощающим покрытием, что значительно повышает безопасность для детей и взрослых. Чтобы обеспечить долгосрочное содержание новых объектов, жильцы приняли решение включить их в состав общего имущества многоквартирного дома. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на официальное собрание собственников. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, размежевание земельного участка уже завершено, и собственники имеют полное право участвовать в управлении территорией.

Директор ООО "ЖЭУ-3" Антон Гринь пояснил, что до принятия окончательного решения расходы на уход за благоустроенной зоной организация несёт самостоятельно. После одобрения собственниками тариф на содержание может увеличиться на 2-3 рубля за квадратный метр. Эта сумма позволит покрыть затраты на уборку, техническое обслуживание и сезонное обновление покрытий. Депутат городской думы Иван Бутаков отметил, что ключевым фактором успеха является готовность жителей брать на себя ответственность за состояние двора. По его словам, только при активном участии, финансовой вовлечённости и диалоге с управляющей компанией удастся сохранить качество благоустройства на долгие годы.