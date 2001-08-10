В Южно-Сахалинске усиливают работу по расчистке подвалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году в Южно-Сахалинске значительно активизировали работу по приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, объем запланированных мероприятий увеличился на 80% по сравнению с предыдущим годом, основное внимание уделяется пожарной безопасности и санитарному состоянию.

Перед началом ремонтных работ управляющие компании проводят обязательное расхламление подвалов. Специалисты заранее обследуют помещения, составляют график уборки и информируют жителей о необходимости убрать личные вещи. "Сначала мы выявляем захламленные подвалы, уведомляем жильцов и даем время на вынос имущества. Если вещи не убирают, мы выносим их сами", - пояснил директор одной из управляющих компаний Антон Гринь.

Особое внимание уделяется опасным материалам: горюче-смазочным веществам, резине и бытовому мусору, которые категорически запрещено хранить в подвалах. По словам референта отдела муниципального жилищного контроля Екатерины Марванюк, захламленные подвалы создают серьезные риски: повышают вероятность пожаров, затрудняют доступ к коммуникациям и способствуют распространению грызунов.

В текущем году планируется привести в порядок подвалы 160 многоквартирных домов. Из них в 12 проведут капитальный ремонт, в 14 - работы выполнит Фонд капремонта, а в 110 - текущий ремонт. Программа, инициированная губернатором Валерием Лимаренко и поддержанная мэром Сергеем Надсадиным, рассчитана на три года.