В Сахалинской области завершили ямочный ремонт в 221 дворе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подрядные организации завершили ямочный ремонт дворовых территорий в 15 муниципальных округах. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко привели в порядок 343 придомовые территории, причем работы продолжаются и сейчас.

Наибольший объем работ выполнили в южных районах острова - там обновили асфальтовое покрытие в 221 дворе. Лидерами стали Холмский район (71 двор), Южно-Сахалинск (54 двора) и Долинский район (37 дворов). В северных районах отремонтировали 69 территорий, из них 25 - в Ногликском районе.

"Ямочный ремонт доказал свою эффективность как альтернатива капитальному - он позволяет быстро и качественно восстанавливать асфальтовое покрытие, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. - Дворы - это место, где дети играют, взрослые отдыхают, а пожилые общаются. Важно обеспечивать здесь комфорт и безопасность".

В центральных районах острова в этом году обновили 53 двора, включая 12 территорий в Смирныховском районе. Особое внимание уделили ремонту дворовых проездов. "Теперь передвигаться по двору стало гораздо удобнее", - поделилась жительница Смирных Валентина Новикова. Параллельно в области продолжаются работы по капитальному ремонту - в 2025 году планируют обновить более 80 дворов, 10 из которых уже завершены.