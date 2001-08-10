Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2025
Сейчас 23:39
79,58|93,21
Три пожара произошли в Сахалинской области за сутки
17:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Долгожители Поронайского района отмечают дни рождения

Долгожители Поронайского района отмечают дни рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Добрая традиция поздравлять долгожителей, ветеранов труда, которые многие годы трудились ради процветания Поронайского района продолжается.
 
Слова добрых пожеланий юбилярам лично адресуют мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков, вице-мэры и председатель Собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева.
 
Свое 80-летие отметила Людмила Сергеевна Рябоконь.
 
Людмила Сергеевна родилась в Иркутской области. Когда ей было 2 года, вместе с родителями переехала на Сахалин. Сначала жили в пгт Смирных, затем переехали в Поронайск. В Южно-Сахалинске окончила педагогическое училище по физико-математическому направлению. Работала в школе в Ясной поляне учителем начальных классов, затем в школе №1 учителем математики. Есть дочь и 2 внуков. Имеет звание «Ветеран труда».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?