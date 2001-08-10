Каждый шестой южносахалинец назвал коллег главным источником стресса на работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис SuperJob провел опрос среди работающих южносахалинцев и выяснил главные источники стресса на рабочем месте. 16% респондентов назвали поведение коллег основной причиной нервозности, включая такие факторы как токсичность, грубость и склонность к сплетням.

Исследование показало, что 13% опрошенных испытывают стресс из-за отношения руководства, а 10% - из-за непрофессионализма команды. Низкая зарплата беспокоит 9% респондентов, тогда как поведение клиентов и некомпетентность начальства раздражают по 5% участников опроса.

Интересно, что мужчины и женщины по-разному реагируют на рабочие стрессы. "Мужчины чаще жалуются на некомпетентность руководства, низкие зарплаты и высокую нагрузку, - пояснили аналитики SuperJob. - Женщины же более чувствительны к поведению коллег, начальства и клиентов". Исследование также выявило, что 4% работников раздражают нечеткие задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на рабочем месте.