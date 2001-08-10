Тихоокеанское
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Каждый шестой южносахалинец назвал коллег главным источником стресса на работе

Каждый шестой южносахалинец назвал коллег главным источником стресса на работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис SuperJob провел опрос среди работающих южносахалинцев и выяснил главные источники стресса на рабочем месте. 16% респондентов назвали поведение коллег основной причиной нервозности, включая такие факторы как токсичность, грубость и склонность к сплетням.

Исследование показало, что 13% опрошенных испытывают стресс из-за отношения руководства, а 10% - из-за непрофессионализма команды. Низкая зарплата беспокоит 9% респондентов, тогда как поведение клиентов и некомпетентность начальства раздражают по 5% участников опроса.

Интересно, что мужчины и женщины по-разному реагируют на рабочие стрессы. "Мужчины чаще жалуются на некомпетентность руководства, низкие зарплаты и высокую нагрузку, - пояснили аналитики SuperJob. - Женщины же более чувствительны к поведению коллег, начальства и клиентов". Исследование также выявило, что 4% работников раздражают нечеткие задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на рабочем месте.

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