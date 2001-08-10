Художники со всей России украсят фасады Южно-Сахалинска муралами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал второй сезон паблик-арт программы "Взгляды" под темой "Система координат". 15 художников со всей России создадут более 30 арт-объектов, которые станут частью новой городской навигации, включая отдаленные районы города.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, первым к работе приступил нижегородский художник Андрей Оленев. "Уже через несколько дней он завершит мурал "Герой-исследователь" на улице Крымской и приступит к созданию еще двух работ - "Героя-художника" и "Героя-географа", - пояснила заместитель директора департамента Яна Ермакова. Каждая работа содержит символические образы, связанные с географией и исследованием новых территорий.

В начале августа к проекту присоединятся другие художники, включая Антона Спутника, создавшего в прошлом году популярный мурал с девушкой и Красной книгой. В этом сезоне он планирует реализовать триптих в Ново-Александровске. Особый интерес представляет участие испанского мастера, который использует уникальную технику шлифовки дерева болгаркой для создания экополотен. Кроме муралов, в городе появятся шесть новых арт-объектов в различных локациях.

Программа "Взгляды" стала важной частью стратегии по преобразованию городской среды, которую поддерживают губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. В прошлом году проект объединил 38 художников, создавших более 50 объектов на площади 10 тыс. кв. метров. Все работы нового сезона планируется завершить до конца октября. Подробности проекта можно узнать в официальном телеграм-канале программы.