Сахалинские рыбоэкспортеры отправили за рубеж 32 тысячи тонн морепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские и приморские предприятия за неделю отправили на экспорт рекордные 32 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это почти втрое больше, чем неделей ранее.
С 21 по 27 июля специалисты ведомства оформили 561 экспортную партию, выдав 182 ветеринарных сертификата. Наибольший объем продукции - 156 партий - отправили с Сахалина. Основными направлениями экспорта стали Китай (433 сертификата), Южная Корея (109) и страны ЕС (30).
Россельхознадзор провел тщательный контроль качества продукции, отобрав 292 пробы. Как рассказали в ведомстве, большинство проверок - 262 - инициировали сами производители, что свидетельствует о высоком уровне ответственности бизнеса. На Сахалине провели две плановые проверки, которые не выявили нарушений.
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