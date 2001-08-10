Сахалинские рыбоэкспортеры отправили за рубеж 32 тысячи тонн морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские и приморские предприятия за неделю отправили на экспорт рекордные 32 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это почти втрое больше, чем неделей ранее.

С 21 по 27 июля специалисты ведомства оформили 561 экспортную партию, выдав 182 ветеринарных сертификата. Наибольший объем продукции - 156 партий - отправили с Сахалина. Основными направлениями экспорта стали Китай (433 сертификата), Южная Корея (109) и страны ЕС (30).

Россельхознадзор провел тщательный контроль качества продукции, отобрав 292 пробы. Как рассказали в ведомстве, большинство проверок - 262 - инициировали сами производители, что свидетельствует о высоком уровне ответственности бизнеса. На Сахалине провели две плановые проверки, которые не выявили нарушений.