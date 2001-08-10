Студенты СахГУ начали военно-полевые сборы на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского государственного университета приступили к военно-полевым сборам на полигоне "Троицкий". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, участники сборов будут осваивать военные дисциплины в течение месяца.

В первый день мероприятий будущие защитники Отечества разместились в полевых казармах и прошли медицинский осмотр. Каждый участник получил полный комплект снаряжения, включая бронежилеты и автоматы Калашникова.

Как рассказали в военном учебном центре СахГУ, программа сборов рассчитана на четыре недели интенсивной подготовки. Студенты освоят тактическую медицину, инженерное дело, огневую подготовку и другие военные дисциплины. По окончании курса участники получат звания сержантов или солдат запаса.