Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2025
Сейчас 23:38
79,58|93,21
Три пожара произошли в Сахалинской области за сутки
11:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Студенты СахГУ начали военно-полевые сборы на полигоне "Троицкий"

Студенты СахГУ начали военно-полевые сборы на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студенты Сахалинского государственного университета приступили к военно-полевым сборам на полигоне "Троицкий". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, участники сборов будут осваивать военные дисциплины в течение месяца.

В первый день мероприятий будущие защитники Отечества разместились в полевых казармах и прошли медицинский осмотр. Каждый участник получил полный комплект снаряжения, включая бронежилеты и автоматы Калашникова.

Как рассказали в военном учебном центре СахГУ, программа сборов рассчитана на четыре недели интенсивной подготовки. Студенты освоят тактическую медицину, инженерное дело, огневую подготовку и другие военные дисциплины. По окончании курса участники получат звания сержантов или солдат запаса.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?