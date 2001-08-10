На Сахалине завершили пусконаладочные работы нового мусоросортировочного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На мусоросортировочном комплексе "Известковый" в Сахалинской области успешно завершили пусконаладочные работы. Новый объект, построенный в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", позволит региону увеличить объемы сортировки твердых коммунальных отходов на 20%.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, специалисты полностью завершили монтаж и наладку оборудования. В течение 36 часов комплекс успешно прошел испытания под номинальной нагрузкой. "Оборудование функционирует в штатном режиме, все пусконаладочные работы выполнены в полном объеме", - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов.

Сейчас объект ожидает получения заключений государственного экологического и строительного надзора. Как только завершится лицензирование и будут получены все разрешительные документы, комплекс запустят в эксплуатацию. Напомним, что с 2019 года в области реализуется реформа обращения с отходами, которая должна к 2030 году обеспечить 100-процентную сортировку мусора и переработку не менее половины от общего объема отходов.