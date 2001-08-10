Сахалинские спасатели провели масштабную профилактику пожаров в условиях аномальной жары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели Сахалинской области завершили масштабную профилактическую работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях аномально высокой температуры. За три дня пожарные провели 38 рейдов и обучили мерам безопасности 2180 жителей региона.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС по Сахалинской области, профилактические мероприятия охватили Анивский, Долинский, Поронайский и Макаровский районы. Спасатели посетили более 20 населенных пунктов, включая Таранай, Зеленодольск, Долинск, Быков, Макаров и другие. В ходе рейдов они вручили жителям 2701 памятку о правилах пожарной безопасности.

Особое внимание уделили детским учреждениям. "Мы провели практические тренировки по эвакуации в оздоровительных и пришкольных лагерях, - пояснили в ведомстве. - Всего организовали 53 противопожарных инструктажа на объектах с массовым пребыванием людей". В мероприятиях участвовали 86 сотрудников пожарно-спасательной службы.